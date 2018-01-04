Совмин утвердил концепцию развития логистической системы Беларуси до 2030 года

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил концепцию развития логистической системы Беларуси на период до 2030 года. Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 28 декабря 2017 года №1024, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Согласно документу, целевыми ориентирами развития логистической системы страны к 2030 году следует считать: рост позиции Беларуси в мировом рейтинге по индексу эффективности логистики LPI до уровня не ниже 50; рост по отношению к 2016 году объема логистических и транспортно-экспедиционных услуг в 2 раза; увеличение доходов от транзита по отношению к 2016 году в 2 раза. Также развитие логистической системы предполагает оптимизацию участия государства и субъектов экономической деятельности в формировании правовых, экономических и иных отношений на рынке товародвижения.

Среди основных задач сферы - развитие рынка логистических услуг, способствующего максимальной реализации принципа мультимодальности, а также повышение транзитного потенциала путем вовлечения логистических операторов и инфраструктуры логистической системы страны в международные проекты рынка товародвижения. Базовыми из них являются интегрирование логистической инфраструктуры и технологии в реализацию концепции "Один пояс и один путь"; интегрирование в деятельность международных контейнерных операторов и реализация инновационных технологий в сфере контейнерных перевозок, в том числе пропуск контейнерных потоков в направлении Китай - Европейский союз - Китай по территории Беларуси; развитие трансграничного потенциала логистической системы путем интеграции с рынками ЕС; развитие функций логистического интегратора между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом; интеграция в глобальные международные транспортные и логистические компании и вовлечение их в логистическую сферу экспортно ориентированных товаропроводящих сетей. Одним из главных проектов здесь является Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", который позиционируется как опорная точка экономического пояса Шелкового пути.

Реализация концепции будет осуществляться через систему мероприятий, включаемых в программы развития логистической системы Беларуси на период до 2030 года, на основе предложений организаций, бизнеса, международных соглашений и иных программ и инициатив.

Концепция разработана в соответствии с основными положениями Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси на период до 2030 года.-0-