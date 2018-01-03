Совмин утвердил концепцию совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительством утверждена концепция совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров №1037 от 29 декабря 2017 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"Ключевые аспекты работы ЖКХ были рассмотрены 19-20 октября 2017 года на республиканском семинаре с участием Президента. По результатам семинара были выработаны основные направления повышения эффективности работы ЖКХ, которые положены в основу концепции совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года", - пояснили в пресс-службе.

Для решения проблем ЖКХ документом определены следующие важнейшие направления совершенствования и развития сферы: повышение качества жилищно-коммунальных услуг и снижение затрат на их предоставление населению, повышение эффективности использования жилищного фонда и инфраструктуры ЖКХ; совершенствование системы обращения с ТКО и вторичными материальными ресурсами; поддержание и дальнейшее улучшение благоустройства населенных пунктов. Кроме того, среди важнейших направлений - совершенствование системы социальной защиты населения и тарифной политики в сфере оказания услуг, совершенствование системы финансирования ЖКХ и привлечение инвестиций, научное обеспечение развития, а также повышение эффективности структуры управления, создание позитивного имиджа и престижности работы в данной сфере.

Реализация концепции позволит обеспечить эффективное управление ЖКХ; доступность всех видов жилищно-коммунальных услуг; повышение их качества и снижение затрат на их оказание; совершенствование механизма планирования текущей деятельности и повышения экономической эффективности функционирования организаций жилищно-коммунального хозяйства; создание единого информационного пространства ЖКХ; повышение профессионального уровня кадрового состава; совершенствование механизмов стимулирования труда работников сферы.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства поручено обеспечить координацию деятельности государственных органов по реализации концепции, а также совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом, другими заинтересованными в месячный срок разработать и внести в Совет Министров план мероприятий по ее реализации.-0-