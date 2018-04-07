Совмин утвердил порядок финансирования расходов по оценке стоимости республиканского имущества

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило положение о порядке финансирования в 2018 году расходов по оценке стоимости имущества, находящегося в республиканской собственности, за счет средств республиканского бюджета. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров №260 от 5 апреля 2018 года, официально опубликованном сегодня на
Согласно документу, финансирование расходов по оценке стоимости имущества, находящегося в республиканской собственности, производится в пределах средств, предусмотренных Государственному комитету по имуществу на имущественные отношения, картографию и геодезию.
За счет средств республиканского бюджета производится оценка: имущества, находящегося в республиканской собственности по решениям или поручениям Президента либо правительства; принадлежащих Республике Беларусь акций, держателем которых является Государственный комитет по имуществу, долей в уставных фондах хозяйственных обществ (товариществ), участником которых от имени государства выступает указанный госкомитет, при определении их рыночной стоимости для установления в соответствии с законодательством начальной цены продажи, цены продажи этих акций (долей в уставных фондах).
Заказчиком оценки имущества выступает Государственный комитет по имуществу, который заключает соответствующие гражданско-правовые договоры с исполнителями оценки и осуществляет оплату услуг по проведению оценки в установленном порядке.-0-
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