Совмин утвердил порядок финансирования расходов по ведению лесного и охотничьего хозяйства

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 31 марта 2018 года №238 утверждено положение о порядке финансирования расходов по ведению лесного и охотничьего хозяйства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

Документом установлен порядок финансирования расходов по ведению лесного и охотничьего хозяйства в 2018 году ведущими лесное хозяйство юрлицами за счет платежей за лесопользование, исчисленных по срокам уплаты в 2018 году; поступлений средств от реализации лесной продукции, ведения охотничьего хозяйства (к ним относятся в том числе поступления от проведения охотничьих туров, от оказания услуг охотничьих комплексов, в том числе в рамках иностранного туризма, включая организацию экскурсий в вольеры для содержания диких животных, от экологического туризма, оплата охотничьих путевок и разрешений на добычу охотничьих животных и охотничьих путевок к ним); суммы пеней, уплачиваемых лесопользователями за предоставление юрлицами отсрочки на проведение рубок леса или вывозку древесины, не вырубленной или не вывезенной в установленный срок.

Поступления средств от лесного и охотничьего хозяйства могут быть направлены на финансирование таких расходов, как государственное управление лесами, проведение лесохозяйственных мероприятий, ведение охотничьего хозяйства (включая оплату труда, охрану труда и технику безопасности, оплату коммунальных услуг, содержание и ремонт лесохозяйственных дорог); обеспечение форменной одеждой, знаками различия должностных лиц, на которых возложены функции государственной лесной охраны Беларуси; ведение государственного лесного кадастра, мониторинг лесов, лесоустройство, охотоустройство; научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы; подготовка и переподготовка кадров; капитальные расходы (включая строительство и приобретение жилых помещений, обслуживание, погашение кредитов, займов, лизинговых платежей и уплата процентов по ним, обслуживание и погашение внешних кредитов и займов, уплата процентов по ним).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.-0-