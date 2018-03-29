Совмин утвердил порядок госаккредитации специализированных депозитариев инвестфондов

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 27 марта 2018 года №229 утверждено положение о порядке государственной аккредитации на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционного фонда, управляющей организации инвестиционного фонда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Документом установлено, что государственная аккредитация проводится аккредитующим органом - Министерством финансов. Для ее проведения создается комиссия. Положением определены требования к лицам, претендующим на осуществление деятельности специализированного депозитария и управляющей организации. Также установлен порядок принятия решений о государственной аккредитации специализированного депозитария, управляющей организации, выдачи свидетельства о госаккредитации, отказе в государственной аккредитации, а также выдачи дубликата свидетельства.

Установлена обязанность аккредитующего органа вести реестр выданных свидетельств о государственной аккредитации, а также раскрывать сведения, содержащиеся в этом реестре, на официальном сайте Министерства финансов. Положением устанавливаются случаи и порядок приостановления, возобновления и прекращения госаккредитации. Также утверждены формы заявления о государственной аккредитации специализированного депозитария и управляющей организации.

Постановлением дополнен перечень административных процедур соответствующими процедурами в сфере инвестиционных фондов (государственная регистрация инвестиционных паев, регистрация правил паевых инвестиционных фондов, государственная аккредитация на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов и деятельности управляющей организации инвестиционного фонда).

Настоящее постановление вступает в силу с 23 июля 2018 года.-0-