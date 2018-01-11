Совмин утвердил порядок проведения конкурса на предоставление в аренду рыболовных угодий фонда запаса

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров Беларуси от 29 декабря 2017 года №1044 утверждено положение о порядке проведения конкурса на предоставление в аренду рыболовных угодий фонда запаса, а также стандартная форма комплексного плана использования рыболовных угодий. Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Положение определяет порядок и условия проведения конкурса, состав комиссии по его организации и проведению, обязанности комиссии и участников конкурса. Постановлением установлен пакет документов, предоставляемый участником конкурса, прописан регламент осуществления конкурсных процедур.

Постановлением также утверждены минимальные ставки платы за аренду рыболовных угодий. За единицу исчисления минимальной ставки платы за аренду принято количество базовых величин (сейчас базовая величина составляет Br24,5) в год/1 га. Размер ставки зависит от типа (класса) рыболовных угодий и различается по областям. Так, минимальная ставка платы за аренду сигово-снетковых рыболовных угодий в Минской области составляет 0,2 БВ в год/1 га, в Витебской – 0,1 БВ в год/1 га. Размер ставки для карасево-линевых и окунево-плотвичных рыболовных угодий одинаков по всей стране и составляет 0,1 БВ в год/1 га.

Документ вступает в силу с 14 января 2018 года.-0-