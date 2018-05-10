Создан оргкомитет по подготовке и проведению Белорусской агропромышленной недели

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распоряжением премьер-министра Беларуси от 8 мая 2018 года №123р создан организационный комитет для подготовки и проведения с 5 по 10 июня 2018 года Белорусской агропромышленной недели, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый.
Оргкомитету поручено обеспечить подготовку и проведение Белорусской агропромышленной недели, а также организацию и проведение во время нее международных выставок "Белагро-2018", "Белферма-2018" и "Белпродукт-2018".-0-
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