Создан оргкомитет по подготовке и проведению Белорусской агропромышленной недели

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распоряжением премьер-министра Беларуси от 8 мая 2018 года №123р создан организационный комитет для подготовки и проведения с 5 по 10 июня 2018 года Белорусской агропромышленной недели, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый.

Оргкомитету поручено обеспечить подготовку и проведение Белорусской агропромышленной недели, а также организацию и проведение во время нее международных выставок "Белагро-2018", "Белферма-2018" и "Белпродукт-2018".-0-