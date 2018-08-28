Создание ювелирного холдинга ЕАЭС обсудят на форуме "Евразийская неделя"

28 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Создание ювелирного холдинга Евразийского экономического союза будет обсуждаться на форуме "Евразийская неделя", который пройдет 22-24 октября в Ереване, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

"Производители и поставщики ювелирной продукции вместе с представителями органов власти обсудят новые цифровые решения по защите рынка ювелирных изделий, идеи создания ювелирного холдинга ЕАЭС, а также развитие евразийской дистрибьюторской сети ювелирных изделий", - отметили в оргкомитете форума.

Панельная дискуссия "Перезагрузка ювелирной отрасли: от мастерских к брендам" будет посвящена развитию евразийской дистрибьюторской сети ювелирных изделий на приоритетных рынках. Речь пойдет о том, как наладить экспорт из стран союза на мировой рынок. Модераторами, докладчиками и участниками дискуссии станут ведущие эксперты ювелирной отрасли из стран Европы и ЕАЭС.

"Евразийская неделя" соберет в Армении около 2,5 тыс. участников: представителей органов власти, специалистов институтов развития, финансовых регуляторов, ведущих экспертов из государств ЕАЭС и стран - партнеров союза. Деловая программа мероприятия будет направлена на развитие кооперационных связей, экономического, инвестиционного и экспортного потенциала ЕАЭС. Кроме того, на форуме запланирована масштабная выставка экспортного и кооперационного потенциала, экспонентами которой станут более 120 компаний.

Международный выставочный форум "Евразийская неделя" ежегодно проводится странами Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией при поддержке глав правительств стран ЕАЭС.-0-