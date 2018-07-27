Создание общих рынков нефти и газа в ЕАЭС потребует дополнительной работы по устранению барьеров - Медведев

27 июля, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. Создание общих рынков нефти и газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) потребует дополнительной работы по устранению имеющихся препятствий. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании в расширенном составе Евразийского межправительственного совета в Санкт-Петербурге.

По его словам, на заседании подробно обсуждалось формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, а также природного газа. "Мы должны обеспечить для бизнеса недискриминационные и прозрачные условия, в целом нам нужно будет проделать дополнительную работу по устранению препятствий, которые мешают созданию общих рынков ЕАЭС", - сказал Дмитрий Медведев, отметив, что премьер-министры договорились об этом на заседании в узком составе.

Дмитрий Медведев сказал, что страны ЕАЭС должны быть готовы к коллективным шагам в случае необходимости отстаивать свои торгово-экономические интересы на мировой арене.

Актуальным вопросом остается поиск адекватного ответа на всякого рода торговые ограничения, которые вводятся зарубежными партнерами. Он добавил, что сфера безопасности является национальной зоной ответственности. "Тем не менее, важно и коллективные шаги определить, если потребуется отстаивать наши общие торгово-экономические интересы, - подчеркнул премьер-министр РФ. - А это не исключено, и опыт последнего периода, всякого рода споров, которые идут в различных регионах с участием самых разных стран и союзов стран, это напрямую доказывает".-0-