Создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией станет мощным решением - Мясникович

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией станет мощным решением. Об этом заявил сегодня председатель Совета Республики, уполномоченный по сотрудничеству с Индией Михаил Мясникович на встрече с послом Индии в Беларуси Сангитой Бахадур, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер напомнил, что Беларусь в свое время инициировала создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией. "Думаю, такой глобальный интересный проект состоится в согласованные сроки, - считает он. - Это будет мощное решение".

Во время встречи обсуждались политические и торгово-экономические отношения двух стран. Беларусь, как отметил Михаил Мясникович, удовлетворена уровнем политических контактов с Индией и настроена поддерживать и развивать их. Отдельно председатель Совета Республики остановился на развитии сотрудничества в фармацевтической, научно-технической сферах, образовании. Обсуждалось также успешное участие РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" в реабилитации нефтяных месторождений в Индии.

Кроме того, речь на встрече шла о дополнительном привлечении индийских инвестиций. Белорусская сторона, по словам Михаила Мясниковича, рассчитывает на активное участие индийских компаний в реализации масштабного проекта, который реализует ООО "Бремино групп". "В ближайшее время будет принят серьезный нормативный правовой акт по развитию этой компании", - проинформировал он. Как сообщалось, планируется создать особую экономическую зону "Бремино-Орша". Она будет второй в Беларуси. Первая была создана в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Упор в "Бремино-Орша" будет сделан на сотрудничество с Индией.-0-