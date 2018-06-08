S&P подтвердило кредитный рейтинг Банка развития на уровне "B"

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Банка развития на уровне "B", сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 6 июня подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ОАО "Банк развития Республики Беларусь" на уровне "В/В" (прогноз - стабильный).

"Рейтинги Банка развития полностью соответствуют суверенным рейтингам Беларуси. Аналитики агентства подчеркивают в своем релизе неразрывную связь Банка развития с правительством Беларуси и его критически важную роль в реализации государственных программ, финансировании инвестиционных проектов и оказании поддержки и продвижению экспортных товарных потоков", - отметили в пресс-службе.

ОАО "Банк развития Республики Беларусь" - специализированный финансовый институт, образованный в 2011 году. Его учредителями выступили Совет Министров и Национальный банк Беларуси. Контрольный пакет акций банка принадлежит государству. В числе основных задач БРРБ - финансирование долгосрочных и капиталоемких инвестиционных проектов при реализации госпрограмм и мероприятий.-0-