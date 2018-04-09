S&P подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне "B"

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз "стабильный". Такая информация размещена на сайте Министерства финансов.
"Стабильный прогноз отражает ожидания аналитиков об умеренном сокращении внешних дисбалансов при сохранении консервативной бюджетной политики в течение следующих 12 месяцев, а также уверенность агентства в способности правительства обеспечить рефинансирование долговых обязательств, срок погашения которых наступает после 2018 года", - говорится в сообщении.
Рейтинговое агентство отметило ряд значительных шагов, предпринятых правительством и Национальным банком в части ужесточения денежно-кредитной политики и перехода к более гибкому режиму обменного курса.
Эксперты S&P ожидают сохранения экономического роста и низкого уровня инфляции в ближайшие годы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4007 BYN
|2.412 BYN
|2.42 BYN
|USD
|1.9637 BYN
|1.966 BYN
|1.97 BYN
|RUB
|3.3945 BYN
|3.37 BYN
|3.38 BYN