S&P подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне "B"

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз "стабильный". Такая информация размещена на сайте Министерства финансов.

"Стабильный прогноз отражает ожидания аналитиков об умеренном сокращении внешних дисбалансов при сохранении консервативной бюджетной политики в течение следующих 12 месяцев, а также уверенность агентства в способности правительства обеспечить рефинансирование долговых обязательств, срок погашения которых наступает после 2018 года", - говорится в сообщении.

Рейтинговое агентство отметило ряд значительных шагов, предпринятых правительством и Национальным банком в части ужесточения денежно-кредитной политики и перехода к более гибкому режиму обменного курса.

Эксперты S&P ожидают сохранения экономического роста и низкого уровня инфляции в ближайшие годы.-0-