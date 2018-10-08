S&P подтвердило суверенные кредитные рейтинги Беларуси "В/В" со стабильным прогнозом

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в национальной и иностранной валютах "В/В", прогноз - стабильный, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию агентства.

В прогнозе отражено мнение аналитиков агентства, что внешнеэкономические дисбалансы страны не увеличатся, денежно-кредитная политика будет оставаться сравнительно сдержанной в ближайшие 12 месяцев, правительство сохранит доступ к рынкам капитала и будет получать поддержку от правительства Российской Федерации для рефинансирования госдолга с приближающимися сроками погашения.

Эксперты Standard & Poor's оценивают средние темпы роста ВВП Беларуси в 2019-2021 годах на уровне 2% в год.-0-