S&P подтвердило суверенные кредитные рейтинги Беларуси "В/В" со стабильным прогнозом

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в национальной и иностранной валютах "В/В", прогноз - стабильный, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию агентства.
В прогнозе отражено мнение аналитиков агентства, что внешнеэкономические дисбалансы страны не увеличатся, денежно-кредитная политика будет оставаться сравнительно сдержанной в ближайшие 12 месяцев, правительство сохранит доступ к рынкам капитала и будет получать поддержку от правительства Российской Федерации для рефинансирования госдолга с приближающимися сроками погашения.
Эксперты Standard & Poor's оценивают средние темпы роста ВВП Беларуси в 2019-2021 годах на уровне 2% в год.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4791 BYN
|2.476 BYN
|2.485 BYN
|USD
|2.1556 BYN
|2.154 BYN
|2.158 BYN
|RUB
|3.2386 BYN
|3.213 BYN
|3.235 BYN