Специалисты IFC приступили к первому этапу подготовки Программы развития конкуренции в Беларуси

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация первого этапа подготовки Программы развития конкуренции в Беларуси обсуждалась на встрече в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли с представителями Международной финансовой корпорации (IFC). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь МАРТ Алина Гилевич.
"Первый этап предусматривает проведение анализа антимонопольного законодательства и конкурентной политики как в целом по республике, так и в разрезе шести отраслей, выбранных в качестве приоритетных для исследования", - пояснили в МАРТ.
Для анализа законодательства Международной финансовой корпорацией проведен тендер по выбору юридической компании, которая выступит консультантом по данному проекту. Отбор проводился в соответствии с правилами Всемирного банка.
"Итогом работы станет определение основных препятствий для развития конкурентной среды в Беларуси, а также подготовка рекомендаций по совершенствованию регулирования исследованных отраслей на основе передового международного опыта и с учетом сложившейся в республике практики", - рассказали в министерстве.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN