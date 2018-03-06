Специалисты IFC приступили к первому этапу подготовки Программы развития конкуренции в Беларуси

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация первого этапа подготовки Программы развития конкуренции в Беларуси обсуждалась на встрече в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли с представителями Международной финансовой корпорации (IFC). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь МАРТ Алина Гилевич.

"Первый этап предусматривает проведение анализа антимонопольного законодательства и конкурентной политики как в целом по республике, так и в разрезе шести отраслей, выбранных в качестве приоритетных для исследования", - пояснили в МАРТ.

Для анализа законодательства Международной финансовой корпорацией проведен тендер по выбору юридической компании, которая выступит консультантом по данному проекту. Отбор проводился в соответствии с правилами Всемирного банка.

"Итогом работы станет определение основных препятствий для развития конкурентной среды в Беларуси, а также подготовка рекомендаций по совершенствованию регулирования исследованных отраслей на основе передового международного опыта и с учетом сложившейся в республике практики", - рассказали в министерстве.-0-