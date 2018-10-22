Специалисты Всемирного банка оценивают ход проекта по развитию лесного сектора Беларуси

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа специалистов Всемирного банка 22-26 октября посещает Беларусь для содействия в реализации проекта по развитию лесного сектора, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Сегодня с экспертами международной организации встретился министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. Программа визита включает не только деловые переговоры и изучение хода реализации мероприятий, но и посещение отдельных учреждений. Так, 24 октября эксперты Всемирного банка примут участие в церемонии открытия лесопитомника в Глубокском опытном лесхозе, 25 октября посетят Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр в Минской области, а 26 октября побывают Институте леса НАН в Гомельской области. Ожидается, что помимо этого будут проведены встречи и переговоры со специалистами "Беллесэкспорта" и "Белгослеса".

Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году. Для реализации проекта "Развитие лесного сектора Республики Беларусь" первоначально был предоставлен заем Международного банка реконструкции и развития в размере $40 млн 714 тыс., а также грант Глобального экологического фонда на сумму более $2,7 млн (соглашение между Беларусью и МБРР подписано 2 апреля 2015 года). В апреле 2018 года Всемирный банк и Министерство лесного хозяйства подписали соглашение о выделении дополнительного займа в 12 млн евро. Среди целей проекта по развитию лесного сектора - повышение эффективности управления лесохозяйственной деятельностью, лесовосстановления и лесоразведения.-0-