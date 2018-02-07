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Сразу две золотые медали завоевала продукция белорусского предприятия на "Продэкспо-2018" в Москве

Экономика 07.02.2018 | 17:30
Генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий на церемонии награждения победителей конкурса-дегустации "Продэкспо-2018".
Генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий на церемонии награждения победителей конкурса-дегустации "Продэкспо-2018".

Успехом отмечено участие ЗАО "Минский завод виноградных вин" в 25-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо", которая проходит в Москве с 5 по 9 февраля. В конкурсе-дегустации этого крупнейшего продовольственного форума сразу два бренда, представленные предприятием, получили высокую оценку от авторитетного жюри.

Золотых медалей "Продэкспо-2018" удостоены водка "Сваяк. Оригинал" и выдержанное советское шампанское ТМ "Лев Сапега".

Золотых медалей удостоены сразу два бренда Минского завода виноградных вин - водка "Сваяк. Оригинал" и выдержанное советское шампанское "Лев Сапега".
Золотых медалей удостоены сразу два бренда Минского завода виноградных вин - водка "Сваяк. Оригинал" и выдержанное советское шампанское "Лев Сапега".

Уже не первый раз продукция ЗАО "Минский завод виноградных вин" получает высокую оценку в конкурсе-дегустации международного форума "Продэкспо", который является одним из наиболее значимых ежегодных событий продовольственной отрасли в Восточной Европе. В этом году крупнейшая выставка собрала в Москве около 2,2 тыс. участников из 62 стран.

Продукция Минского завода виноградных вин уже не первый раз получает высокую оценку в конкурсе-дегустации крупнейшей международной выставки.
Продукция Минского завода виноградных вин уже не первый раз получает высокую оценку в конкурсе-дегустации крупнейшей международной выставки.

"К успеху наше предприятие целенаправленно шло все годы своей работы, шаг за шагом улучшая качество выпускаемой продукции, - подчеркнул генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий, комментируя полученные престижные награды. - И результаты "Продэкспо-2018" в очередной раз подтверждают, что нам удалось создать авторитетный и признанный в мире бренд "белорусская водка", а также наладить производство игристых вин, не уступающих по вкусовым качествам известным маркам".

Иван Троцкий: "Результаты "Продэкспо-2018" в очередной раз подтверждают, что нам удалось создать авторитетный и признанный в мире бренд "белорусская водка", а также наладить производство игристых вин, не уступающих по вкусовым качествам известным маркам".
Иван Троцкий: "Результаты "Продэкспо-2018" в очередной раз подтверждают, что нам удалось создать авторитетный и признанный в мире бренд "белорусская водка", а также наладить производство игристых вин, не уступающих по вкусовым качествам известным маркам".

Качество ликеро-водочной продукции завода обеспечивают три главных фактора - чистейшая вода, собственный спирт и использование натуральных ингредиентов. В Брестском филиале компании организовано самое современное производство, которое за счет многоступенчатой инновационной системы фильтрации продукта и высокотехнологичного цикла подготовки воды позволяет выпускать качественные напитки. Также создан цех по производству ароматных спиртов, работающий исключительно на натуральном сырье. "Важным шагом стало акционирование Чашникского завода пищевых продуктов и создание на его базе ОАО "Чистый исток 1872". Это позволило получить полный цикл производства ликеро-водочных напитков - от выпуска спирта до изготовления конечного продукта", - отметил Иван Троцкий.

Качество ликеро-водочной продукции завода обеспечивают три главных фактора - чистейшая вода, собственный спирт и использование натуральных ингредиентов.
Качество ликеро-водочной продукции завода обеспечивают три главных фактора - чистейшая вода, собственный спирт и использование натуральных ингредиентов.

Награда, которая присвоена "Советскому шампанскому", также вполне ожидаема и закономерна. На Минском заводе виноградных вин используются наиболее передовые технологии производства игристых вин. А сам Иван Троцкий защитил докторскую диссертацию по производству шампанского. "Советское шампанское" на заводе изготавливается из французских сортов винограда "шардоне" и "совиньон", которые признаны одними из лучших в мире для производства шампанских вин. Как результат, игристые вина этой марки пользуются популярностью не только в странах постсоветского пространства, но и дальнего зарубежья.

Более того, качество белорусского шампанского высоко оценил сам Жерар Депардье, который посетил Минский завод виноградных вин в конце прошлого года! "У вас делают хорошее шампанское. Включает в себя кислинку от шардоне и фруктовый вкус, элегантность и женственность совиньон. Это хорошее сочетание, придающее исключительно высокое качество напитку!" - заметил известнейший французский киноактер и винодел, продегустировав шампанское под брендом AMBASSADOR.

Вкусом белорусского шампанского восхищался сам Жерар Депардье, который посетил Минский завод виноградных вин в конце прошлого года!
Вкусом белорусского шампанского восхищался сам Жерар Депардье, который посетил Минский завод виноградных вин в конце прошлого года!

Надо отметить, что с момента основания ЗАО "Минский завод виноградных вин" продукция предприятия завоевала уже около 250 наград на различных международных конкурсах-дегустациях в Беларуси, Бельгии, Великобритании, США и России.

"Медали и дипломы престижных выставок - это свидетельство того, что белорусские производители не уступают в конкуренции лучшим зарубежным брендам, - подчеркнул Иван Троцкий. - Об этом говорит и постоянный рост поставок нашей продукции за рубеж. Только за 2017 год завод увеличил экспорт в четыре раза! Сегодня продукция нашего предприятия успешно поставляется на рынки 23 стран мира, среди которых Россия, Казахстан, Армения, Грузия, Литва, Эстония, Германия, США, Канада, Израиль, Турция, Болгария, Китай". А это прямые поступления валютной выручки в экономику страны и удачный пример реализации государственной стратегии, направленной на развитие экспортно-ориентированных производств.

Что не менее важно, высокое качество продукции Минского завода виноградных вин позволяет ему вносить солидный вклад и в общую работу по импортозамещению, которая проводится в нашей стране. Так, если в 2000 году, когда было образовано предприятие, 95% виноградных вин, продаваемых в Беларуси, были импортными, то сегодня около 80% этих напитков в магазинах республики - отечественного производства. Конечно, в этом есть заслуга и Минского завода виноградных вин. А результатом импортозамещения является существенная экономия для страны валютных средств.

"Высокая оценка продукции нашего завода является стимулом к успешной работе в дальнейшем. Мы убеждены, что только товары высокого качества могут быть конкурентными и на белорусском, и на мировых рынках", - подчеркнул Иван Троцкий.

ЗАО "Минский завод виноградных вин" основано в 2000 году. Выпускает широкий ассортимент алкогольной продукции на трех производственных площадках. В Минске организовано производство виноградных и шампанских вин, в Бресте - ликеро-водочных изделий и сидров, в Чашниках - спирта. Компания является лидером по производству виноградных вин в стране и входит в тройку крупнейших производителей ликеро-водочных изделий. Предприятие стабильно находится в десятке крупнейших налогоплательщиков Беларуси.

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Теги
алкоголь, выставка, предприятие
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