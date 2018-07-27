27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средние ставки земельного налога по районам в 2019 году предлагается увеличить на 5,3%. Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, сообщает БЕЛТА.

Средние ставки земельного налога установлены в фиксированных суммах в белорусских рублях за 1 га. Например, в Минском районе ее предлагается установить в размере Br21,84, Брестском - Br20,01, Витебском - Br7,66, Гомельском - Br13,53, Гродненском - Br23,92, Могилевском - Br21,35.

Ставки земельного налога на участки в зависимости от видов функционального использования участков предлагается оставить на нынешнем уровне для жилой многоквартирной зоны - 0,025%, жилой усадебной зоны - 0,1%, производственной зоны - 1,1%.

Проектом документа также предусмотрено, что местные Советы депутатов с 2019 года имеют право увеличивать (уменьшать) не более чем в 2 раза ставки налога на недвижимость отдельным категориям плательщиков (сейчас в 2,5 раза).-0-