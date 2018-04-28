28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средний размер вклада в белорусских рублях составляет Br7,78 тыс. Ежеквартальное обследование по программе "Знай своего клиента" в отношении привлечения срочных банковских вкладов (депозитов) физических лиц за первый квартал 2018 года размещено на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Сумма средств, приходящихся на одного вкладчика при условии наличия у физического лица одного срочного банковского вклада (депозита) во всех видах валют в банках страны, на 1 апреля 2018 года составила Br7,78 тыс. и увеличилась за первый квартал на Br0,03 тыс., или на 0,5%.

В среднем один вкладчик-резидент разместил в срочный банковский вклад: в национальной валюте - Br3,19 тыс., в иностранной валюте - $6,38 тыс. Сумма вклада на одного вкладчика-нерезидента составила: в национальной валюте - Br11,63 тыс., в иностранной валюте - $16,17 тыс.

Основными вкладчиками в белорусских банках среди физлиц являются резиденты, которыми на 1 апреля размещено Br16,19 млрд, или 97,6% от общего объема размещенных вкладов (депозитов). По-прежнему вкладчики предпочитают хранить сбережения в иностранных валютах, удельный вес которых в общем объеме срочных банковских вкладов (депозитов) составил 78,4%, или Br13,01 млрд. В то же время вклады в национальной валюте в первом квартале выросли на Br208 млн, или на 6,2%, и составили Br3,58 млрд.

Исходя из суммы банковских сбережений на одного человека, среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет (56,6% от общего объема вкладов всех женщин), разметившую в банках Br7,93 тыс., и мужчину в возрасте 26-60 лет (55,8% от общего объема вкладов всех мужчин), разместившего в банках Br7,56 тыс.

В обследовании по реализации банковского принципа "Знай своего клиента" в отношении привлечения срочных банковских вкладов (депозитов) физических лиц за первый квартал 2018 года приняли участие 23 банка страны.-0-