29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя зарплата в Беларуси в 2019 году должна составить Br1025, в декабре 2019-го - Br1100, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой на расширенном заседании Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей, где рассматривалась программа деятельности правительства на 2018-2020 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Оценка по средней зарплате в IV квартале 2018 года - Br1 тыс., январь-декабрь 2018-го - Br938", - сказал Дмитрий Крутой.

По словам Дмитрия Крутого, программа деятельности правительства предполагает, что заработная плата работников бюджетной сферы должна составлять не менее 80% от средней по стране. Именно на этом правительство будет делать главный акцент в своей работе.-0-