Средняя зарплата в Беларуси в июне составила Br953,7

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июне 2018 года составила Br953,7, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В мае размер этого показателя был Br943,9, а в сравнении с июнем 2017 года заработная плата выросла на 11,4%.

Столица в разрезе регионов традиционно лидирует по данному показателю: средняя зарплата работников Минска за июнь составила Br1 314,7 (темп роста к июню 2017 года - 109,8%). В Минской области она достигла Br954,9 (111,1%), в Гомельской - Br860,5 (113,1%), Брестской - Вr827,5 (112,4%), Гродненской - Br827,4 (111,9%). Средний заработок в Витебской области - Br816,7 (112,8%), в Могилевской - Br808,1 (110,5%).

Структура наиболее высокооплачиваемых сфер экономической деятельности не изменилась. Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата во втором квартале сложилась в отраслях воздушного транспорта (Br2 718,8), а также информации и связи (Br2 636,3, хотя здесь показатель снизился в сравнении с первым кварталом на Br141,2).

В лидерах и такие виды деятельности, как производство химических продуктов (Br1 664,2), кокса и продуктов нефтепереработки (Br1 613), горнодобывающая промышленность (Br1 618,3), финансовая и страховая деятельность (Br1 528,1), профессиональная, научная и техническая деятельность (Br1 254,3), производство основных фармацевтических продуктов и препаратов (Br1 145,5). В сфере производства компьютеров и периферийного оборудования средняя заработная плата хотя и остается во втором квартале этого года довольно высокой (Br1 286), но в сравнении с первым кварталом снизилась (было Br1 483,9).

Меньше всего начислено в июне работникам сферы сельского хозяйства, а именно растениеводства, животноводства, охоты и предоставления соответствующих услуг (Br664,3), рыболовства и рыбоводства (Br598,5), деятельности водного транспорта (Br623), в сфере административных и вспомогательных услуг (Br647,2), услуг по временному проживанию и питанию (Br662,5), образования (Br649,5), работникам по уходу в специализированных учреждениях и в сфере социальных услуг (Br541,9), творческой деятельности и развлечений (Br566,2), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры (Br536,6), парикмахерских и салонов красоты (Br487,5).-0-