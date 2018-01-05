Средства дорожного фонда пойдут на ремонт МКАД, местные автодороги и Западный обход Бреста

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средства дорожного фонда в 2018 году пойдут на ремонт Минской кольцевой, местные автодороги и строительство Западного обхода Бреста. Соответствующая информация содержится в законе о республиканском бюджета на 2018 год, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В 2018 году республиканский дорожный фонд формируется в сумме Br561,9 млн. Объем расходов фонда составит Br594 млн (с ростом на 3% к ожидаемому исполнению 2017-го). Для сбалансированности доходов и первоочередных расходов бюджета фонда сверх имеющихся доходных источников из республиканского бюджета направляется Br32,1 млн.

Как и в предыдущие годы, основным доходным источником фонда в 2018 году являются средства госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (Br319,2 млн, или 56,8% в общих доходах фонда), имеющие целевую направленность - строительство и ремонты автодорог, исполнение кредитных обязательств по кредитам, выданным на указанные цели, строительство Западного обхода Бреста, погашение кредита, выданного на его строительство, и процентов за пользование кредитом, а также строительство, реконструкцию и капремонт магистральных улиц радиального направления и Минской кольцевой автомобильной дороги.

Из республиканского дорожного фонда в консолидированные бюджеты областей и бюджет Минска передаются субвенции в сумме более Br140 млн, в том числе Брестской области - Br23,8 млн, Витебской - Br21,98 млн, Гомельской - Br22,4 млн, Гродненской - Br22,1 млн, Минской - Br33,9 млн, Могилевской области - Br15,6 млн и Минску - Br3,7 млн.

Эти средства будут направляться областными, городскими и районными Советами депутатов на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт местных автодорог и уплату процентов по кредитам, полученным на указанные цели, а также строительство, реконструкцию и капремонт улиц, являющихся продолжением республиканских и местных автодорог с асфальто- и цементобетонным покрытием, в населенных пунктах.-0-