Срочные депозиты населения в белорусских рублях в январе-сентябре выросли на 16,5%

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срочные депозиты населения в белорусских рублях по отношению к декабрю 2017 года выросли на 16,5%, юридических лиц - на 16,8%. Такие данные приводятся в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрия Мурина на расширенном заседании правления об итогах реализации денежно-кредитной политики Беларуси за январь-сентябрь 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Нацбанка.

"Устоявшимися можно назвать процентные ставки на депозитном рынке в национальной валюте. Так, по новым срочным банковским вкладам средняя доходность уже длительное время поддерживается банками на уровне выше 7% годовых, для физических лиц - выше 9% годовых. Как следствие, сохраняется стабильная ситуация на депозитном рынке. По отношению к декабрю 2017 года срочные депозиты населения в белорусских рублях выросли на 16,5%, юридических лиц - на 16,8%", - говорится в докладе.

Удельный вес безотзывных вкладов физических лиц в сентябре 2018 года составил 82,3%, доля долгосрочных вкладов в общем объеме безотзывных остается высокой - 65%.

Что касается депозитов в иностранной валюте, то за 9 месяцев 2018 года они снизились на 5,4%. В абсолютном выражении валютные остатки средств физических и юридических лиц на счетах в банках уменьшились на $625,7 млн. В результате, по данным за сентябрь 2018 года, доля валютной составляющей в структуре широкой денежной массы уменьшилась по сравнению с началом года на 4,4 процентного пункта и составила 61,8%.

Опережающий рост рублевой денежной массы (за последние 12 месяцев она увеличилась на 26%) ведет к рублевой монетизации экономики и отражает расширение сферы использования национальной валюты.-0-