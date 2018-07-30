30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срочные рублевые вклады населения в I полугодии выросли на 12,3%. Такие данные приводятся в докладе заместителя председателя правления Национального банка Сергея Калечица на расширенном заседании правления об итогах реализации денежно-кредитной политики Беларуси за I полугодие, сообщает БЕЛТА.

До конца текущего года Национальный банк будет стремиться сохранить нейтральность монетарных условий. "Важно, чтобы и ставка рефинансирования, и ставки денежного рынка, и ставки кредитного и депозитного рынка были близки между собой, а их движение было синхронно", - отмечается в докладе.

В этой связи Национальный банк сохраняет свои подходы по установлению и регулированию банками процентной политики. Об эффективности принятых и реализованных Нацбанком решений говорит анализ динамики срочных вкладов физических и юридических лиц и складывающегося уровня процентных ставок по ним. При исторически минимальном значении процентной ставки по вкладам остатки срочных вкладов в национальной валюте продолжают увеличиваться. По сути, сейчас склонность субъектов хозяйствования и населения к сбережениям определяется не только доходностью по вкладам. В январе-июне на депозитном рынке наблюдался рост срочных рублевых вкладов населения (на 12,3%). Доля безотзывных вкладов в общем объеме вкладов населения в национальной валюте увеличилась с 52,4% в декабре 2017 года до 68,8% в июне 2018 года. Незначительно, но выросла доля долгосрочных вкладов в общем объеме безотзывных вкладов населения: с 67,8% в декабре 2017 года до 67,9% в июне 2018-го.

"Необходимо закрепить эту динамику, но для этого нужно полное понимание и поддержка банковского сообщества. Прежде всего речь идет о необходимости безусловного выполнения всеми банками рекомендаций Национального банка в части соблюдения и своевременного установления максимальных процентных ставок по вкладам. Это касается и доходности выпускаемых банками облигаций", - подчеркнули в Нацбанке.

Единые подходы должны применяться и в части установления процентных ставок на кредитном рынке. Существенной разницы в уровне процентных ставок по новым кредитам в различных банках быть не должно, поскольку подобные действия порождают недобросовестную конкуренцию, считают в Нацбанке.-0-