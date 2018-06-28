Срок представления гражданами налоговых деклараций планируется перенести на 31 марта

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок представления гражданами деклараций по подоходному налогу планируется перенести с 1 марта на 31 марта, а срок уплаты подоходного налога - с 15 мая на 1 июня года, следующего за отчетным. Об этом сообщила заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Элла Селицкая во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА, комментируя новации, которые планируется внести в Налоговый кодекс.

"Для физических лиц, на которых законодательством возложена обязанность по декларированию доходов, полученных ими в течение календарного года, предлагается перенести срок представления в налоговый орган деклараций по подоходному налогу с 1 марта на 31 марта, а срок уплаты подоходного налога с 15 мая на 1 июня года, следующего за отчетным. Связано это с необходимостью представления физическим лицом одновременно с декларацией документов, подтверждающих получение доходов и уплату налога с этих доходов за границей, который подлежит зачету при уплате подоходного налога в Беларуси", - пояснила Элла Селицкая.

Также со следующего года граждане смогут представлять налоговые декларации на бумажном носителе в любой налоговый орган Беларуси, независимо от места своей регистрации.

Еще одно предложение касается граждан, которые получают доходы от сдачи другим физлицам в аренду, наем жилых и нежилых помещений, машино-мест и уплачивают подоходный налог в фиксированных суммах. В частности, планируется отменить обязанность представлять в налоговый орган по окончании календарного года налоговую декларацию по подоходному налогу в случае превышения установленного законодательством размера годового дохода и, соответственно, исключить доплату налога.

Кардинальных изменений по перечню льгот и налоговых вычетов по подоходному налогу на 2019 год не планируется.

В то же время предлагается снять ограничение на предоставление социального налогового вычета по суммам страховых взносов, уплаченным физическими лицами белорусским страховым организациям по договорам добровольного страхования жизни, дополнительной пенсии и медицинских расходов. Сейчас граждане имеют право применить социальный налоговый вычет по таким страховым взносам только в размере, не превышающем Br3 164.

В целях дополнительной социальной поддержки родителей, супруга (супруги), опекуна или попечителя, которые осуществляют уход за инвалидами I и II группы старше 18 лет, предлагается включить в перечень иждивенцев, установленный для предоставления стандартного налогового вычета по подоходному налогу, инвалидов I и II групп старше 18 лет.

Законопроект по комплексной корректировке Налогового кодекса Беларуси в ближайшее время планируется внести на рассмотрение правительства.-0-

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