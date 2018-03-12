Срок проверки качества товара в мастерских по заявке продавца может сократиться до трех дней

12 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Срок проведения проверки качества товара в уполномоченных ремонтных мастерских по заявке продавца может сократиться до трех дней. Это предусмотрено изменениями в законодательство о защите прав потребителей, готовящимися ко второму чтению в Палате представителей Национального собрания, сообщила сегодня журналистам начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Барышникова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ведется работа над проектом изменений в законодательство о защите прав потребителей. Сейчас документ готовится ко второму чтению", - сказала Ирина Барышникова.

Законопроектом, в частности, предусматривается запрет на установление различных цен в зависимости от формы оплаты товаров, работ, услуг; обязанность продавца по возврату денег потребителю в той же форме, в которой проводился платеж, если не договорились об ином.

Если документ будет принят в нынешней редакции, то перечень обязательной информации о товаре должен будет дополняться информацией о стране происхождения. "Потребителю важно знать не только, кто отвечает за качество товара, но и чьими руками этот товар произведен", - отметила представитель МАРТ.

Предусматривается также введение запрета на истребование продавцом документов, удостоверяющих личность потребителя, при расторжении договора в случае, если при его заключении такие документы не требовались.

Срок проведения гарантийного ремонта может быть увеличен с 14 до 30 дней при условия получения согласия на это потребителя. "Если ремонт не может быть проведен в течение 14 дней, организация может договориться о продлении срока. Если потребитель будет не согласен, нужно будет рассматривать иные требования, на которые потребитель имеет право", - уточнила Ирина Барышникова.

Предусматривается обязанность гарантийных мастерских по заявке продавцов проверять качество в течение трех дней. "Это норма, которая упорядочит отношения между продавцами и уполномоченными ремонтными организациями, потому что у продавца есть обязанность в течение семи дней провести проверку качества и либо удовлетворить требования потребителя, либо выдать мотивированный отказ", - рассказала начальник управления.

Кроме того, прорабатываются изменения в порядок расторжения договора купли-продажи технически сложного товара. "Предусматривается закрепить норму, согласно которой расторжение договора и обмен некачественного технически сложного товара на качественный могут быть произведены в случае проявления недостатка в течение 30 дней без оговорок, за пределами 30 дней - только в случае выявления существенного недостатка. При этом под существенным понимается недостаток, затраты на устранение которого превышают треть стоимости товара, либо несоразмерен срок его устранения - в данном случае превышает 30 дней", - пояснила Ирина Барышникова. При этом она не гарантировала, что в окончательной редакции останется именно 30 дней, пока принимается решение по данному вопросу.-0-