Сроки подключения кассового оборудования к системе контроля перенесены

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси перенесены сроки подключения кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования (СККО), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

В ведомстве прокомментировали постановление Совета Министров и Национального банка от 29 июня 2018 года №514/9.

Согласно документу, право принимать наличные денежные средства или банковские платежные карточки с применением кассовых аппаратов без установленного средства контроля налоговых органов (при условии заключения гражданско-правового договора на установку, обслуживание, снятие СКНО) предоставляется юридическим лицам, осуществляющим деятельность в городах областного подчинения и Минске - до 1 мая 2019 года; в городах районного подчинения - до 1 сентября 2019 года; на всей территории Беларуси - до 1 октября 2019 года. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в городах областного подчинения и Минске, должны будут подключиться к системе контроля кассового оборудования до 1 сентября 2019 года, в городах районного подчинения - до 1 октября 2019 года, на всей территории страны - до 1 ноября 2019 года.

При этом для сокращения расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на замену кассового оборудования постановлением продлены до 1 января 2020 года сроки запрета на использование кассовых суммирующих аппаратов и билетопечатающих машин, с даты первой регистрации которых в налоговом органе истекло 6 лет. К этому времени планируется завершить все этапы подключения к системе контроля кассового оборудования, с учетом планируемого внедрения в стране нового вида кассового оборудования - программных касс.-0-