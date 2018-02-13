Сроки строительства "Газпром центра" в Минске продлены до 2020 года

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сроки строительства многофункционального комплекса в Минске в границах ул. Филимонова - просп. Независимости - ул. Макаенка, а также необходимой для его функционирования инфраструктуры продлены до 2020 года. Соответствующий указ №62 опубликован на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документ вносит изменения в указ от 4 апреля 2013 года №153 "О вопросах строительства многофункционального комплекса в г. Минске". Так, теперь возведение объекта и его проектирование осуществляется не только за счет собственных и (или) привлеченных средств инвестора - ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", но и (или) организации, реализующей инвестиционный проект.

Кроме того, нормы указа №153 приведены в соответствие с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что генеральным подрядчиком строительства комплекса "Газпром центр" стала итальянская компания Codest. Она возобновит работы на стройплощадке по мере своей готовности.

Codest входит в состав группы компаний Rizzani De ECCHER. Холдинг существует на рынке с 1831 года, оказывает услуги в странах Восточной Европы и СНГ с 1984 года. Компания реставрировала Центральный железнодорожный вокзал Милана и исторические объекты в Венеции, Центральный стадион "ВТБ-Динамо" в Москве, построила в российской столице МФК "Арена парк", главный офис банка "Интеса Сан Паоло" в Турине, МФК "Ашан Клош Д'Ор" в Люксембурге, Великую мечеть Абу-Даби, отели Four Seasons в Баку и Radisson Blu в Киеве.-0-