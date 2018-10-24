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США продлили приостановку санкций против девяти белорусских предприятий

Экономика 24.10.2018 | 19:57
Анатолий Глаз. Фото из архива
Анатолий Глаз. Фото из архива

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США продлили приостановку санкций против девяти белорусских предприятий. Эту информацию подтвердил корреспонденту БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз.

Минфин США продлил разрешение на совершение сделок с попавшими под санкции белорусскими предприятиями согласно указу президента США №13405. Речь идет о таких предприятиях, как Белорусский нефтяной торговый дом, "Белнефтехим" и ее американский филиал, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк-Стекловолокно".

Это решение будет действовать в течение года - до 25 октября 2019 года.-0-

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Теги
Беларусь, предприятие, санкции, США
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