Стабильность национальной валюты благоприятно влияет на инвестиционный климат в Беларуси - эксперт

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стабильность национальной валюты благоприятно влияет на инвестиционный климат в Беларуси. Такое мнение высказал во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА директор по развитию ООО "ФТМ Брокерс" Александр Сабодин.

"Стабильность национальной валюты благотворно влияет на бизнес-климат в Беларуси, так как снижаются валютные риски для бизнеса, инвесторы могут просчитывать долгосрочные бизнес-планы, что в конечном итоге благоприятно отразится на экономической активности участников рынка", - отметил эксперт.

По его словам, динамика курса белорусского рубля демонстрирует гораздо меньшую волатильность, чем колебания многих мировых валют относительно друг друга. По данным Национального банка, официальный курс белорусской валюты с начала этого года изменился менее чем на 1% по отношению к доллару США и немногим более чем на 1% к евро. Аутсайдером в белорусской корзине валют является российский рубль, потери которого в 2018 году составили 8%. Это связано с динамикой курса российской валюты на мировом валютном рынке.

"В целом белорусский рубль с начала текущего года укрепился к корзине валют на 4%. В то время когда на мировом валютном рынке Форекс пара евро/ доллар США после установления максимума в феврале этого года на отметке 1,2555 снизилась до уровня 1,16 - на 7,6%", - констатировал аналитик.-0-

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Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение евро к доллару США Александр Сабодин пояснил, что Европейский центробанк неоднократно высказывался за сохранение базовой процентной ставки на прежнем уровне - возле нулевой отметки - минимум до лета 2019 года.