Ставка рефинансирования снижается до 10,5% годовых

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования с 14 февраля снижается с 11% до 10,5% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности - с 12% до 11,75% годовых. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Данное решение было принято правлением Нацбанка с учетом сложившегося и прогнозного уровня инфляции, продолжающегося восстановительного роста экономики, а также благоприятных тенденций на внешних рынках.

Инфляция по итогам 2017 года уменьшилась до 4,6% с 10,6% в 2016-м. Основной вклад в замедление роста потребительских цен внесла базовая инфляция, которая в 2017 году снизилась до 2,5% (в 2016 году - 10%). Прогнозируется, что в ближайшие месяцы прирост потребительских цен сложится вблизи 5% в годовом выражении. С учетом принятого решения монетарные условия обеспечат по итогам 2018 года удержание инфляции в пределах целевого параметра.

Факторы со стороны спроса, такие как восстановление роста белорусской экономики и увеличение расходов на конечное потребление, обусловленное ростом денежных доходов населения, находятся вблизи равновесных значений, не оказывающих давления на инфляцию. Более низкие показатели инфляции в странах - основных торговых партнерах Беларуси ограничивают рост внутренних цен. Риски ускорения инфляции со стороны внешних факторов оцениваются как низкие.

Динамика средней широкой денежной массы складывается в рамках траектории, соответствующей установленному целевому диапазону на 2018 год. В ближайшие месяцы ожидается некоторое ускорение годовых темпов ее роста, что обусловлено эффектом низкой базы предыдущего года.

"Дальнейшие решения по изменению процентных ставок будут зависеть от соответствия инфляции прогнозной траектории, развития ситуации в экономике и денежно-кредитной сфере, а также вероятности и величины реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции", - подытожили в управлении информации и общественных связей Национального банка.-0-