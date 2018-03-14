Ставка рефинансирования в Беларуси сохраняется на текущем уровне - Нацбанк

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка рефинансирования в Беларуси сохраняется на уровне 10,5%, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

"Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на текущем уровне. Соответствующее решение принято 14 марта 2018 года по итогам ежеквартального заседания правления Нацбанка по денежно-кредитной политике, на котором рассматривались текущая ситуация и прогноз развития экономики", - отметили в управлении.

В Нацбанке подчеркнули, что инфляция находится в пределах прогнозной траектории. В феврале 2018 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,9%. В последующие месяцы текущего года ожидается сохранение инфляции в годовом выражении около 5%.

Экономическая активность продолжает восстанавливаться. Дезинфляционное влияние со стороны факторов спроса уменьшается прежде всего за счет опережающего роста заработных плат над ростом производительности труда.

При этом сохраняются высокие инфляционные ожидания экономических субъектов. Их уровень превышает целевой параметр по инфляции.

В начале 2018 года наблюдается прогнозируемое ускорение темпов роста средней широкой денежной массы - до 18,4% в годовом выражении в феврале.

"Таким образом, решение о сохранении процентных ставок отражает целесообразность поддержания нейтральности денежно-кредитных условий. Следующее ежеквартальное заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике состоится 20 июня 2018 года", - информировали в управлении информации и общественных связей.-0-