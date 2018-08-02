Ставки налогов в 2019 году предлагается проиндексировать на 5,3%

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставки налогов в 2019 году предлагается проиндексировать на прогнозный индекс инфляции. Это предусмотрено проектом закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, сообщила в интервью БЕЛТА заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

"Повышение ставок налогов не предусматривается, это однозначно. Индексация ставок налогов в белорусских рублях - это традиционный подход, их осовременивание с учетом инфляционных процессов. Предусматривается, что в 2019 году ставки будут проиндексированы на прогнозный индекс инфляции - пока это 105,3%", - сообщила Элла Селицкая. Декрет №7, который установил мораторий на повышение ставок налогов, не распространяется на индексацию, напомнила замминистра.

По налогу на недвижимость и по земельному налогу предлагается убрать повышенные ставки налогов в 10-кратном размере, когда они взимаются за нецелевое использование, несвоевременный возврат земельного участка, за самовольный захват земли, за неэффективно используемое или неиспользуемое здание или сооружение. "Мы предлагаем уйти от этого, потому что есть другие механизмы воздействия на субъектов, которые своевременно не выполняют свои обязательства", - пояснила замминистра. По этой же причине предлагается отказаться от взимания налога на недвижимость в двукратном размере, если вводится сверхнормативный объект строительства.-0-

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-