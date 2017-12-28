Ставки налогов в белорусских рублях будут проиндексированы в Беларуси в 2018 году на 7,4%

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставки налогов, установленные в белорусских рублях, будут проиндексированы в Беларуси в 2018 году на 7,4%. Такая информация содержится в пояснительной записке к проекту республиканского бюджета и расчетным показателям по бюджетам областей и Минска на 2018 год, опубликованной на сайте Министерства финансов, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, меры в области налоговой политики, предусмотренные при формировании проекта бюджета по доходам, включают индексацию ставок налогов, установленных в белорусских рублях, с целью их адаптации к инфляционным процессам на 7,4%. Речь идет про земельный налог, экологический налог, налог за добычу (изъятие) природных ресурсов, подоходный налог в фиксированных суммах, единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, акцизы, за исключением табачных изделий, автомобильного топлива, крепкой алкогольной продукции, вин плодовых крепленых и пива), а также увеличение размера базовой величины до Br24,5.

Среди других мер - увеличение ставок акцизов на табачные изделия на 15%, автомобильное топливо - на 10%, вина плодовые крепленые - на 3,5%. Кроме того, запланирован перевод отдельных плательщиков на ежемесячную уплату налога на добавленную стоимость с поэтапной отменой ограничений на вычет "входного" налога.

Налоговая политика в 2018 году будет направлена на поддержание устойчивости бюджетной системы путем создания стабильной доходной базы и повышения эффективности налогового администрирования. Доходная часть бюджета сформирована исходя из действующих состава и количества налогов, в связи с чем налоговая нагрузка в 2018 году не превысит уровня, предусмотренного в программных документах социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы (не более 26% к ВВП), и прогнозируется в размере не более 25,5% к ВВП.

В 2018-м, как и в текущем году, в состав доходов включены поступления вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, зачисляемые в бюджет Беларуси в соответствии с соглашением с Россией (в пределах $1,5 млрд), в сумме $486,5 млн (при цене нефти - $43 за баррель), что эквивалентно Br991,4 млн.

Для обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета Беларуси и сближения возможностей для развития территорий областей и Минска законопроектом предусматривается в 2018 году передача из бюджета столицы в республиканский бюджет части доходов путем межбюджетного трансферта и изменения порядка распределения налога на добавленную стоимость. Так, в республиканский бюджет будет полностью зачислена доля Минска по налогу на добавленную стоимость (6,44% от НДС с учетом численности жителей столицы). Таким образом, трансферт, перераспределяемый из бюджета Минска в республиканский бюджет, составит Br689,2 млн. Кроме того, предусматривается поступление дополнительных доходов в республиканский бюджет в сумме Br300 млн при достижении показателей развития экономики, предусмотренных целевым сценарием.

Всего поступления доходов по проекту республиканского бюджета на 2018 год определены в сумме Br20,485 млрд, или с ростом к ожидаемому исполнению 2017 года на 7,8%.-0-