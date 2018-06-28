Во время конференции

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставки НДС в Беларуси в 2019 году изменять не планируется. Это предусмотрено законопроектом по комплексной корректировке Налогового кодекса Беларуси, сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Ставки НДС планируется сохранить на действующем уровне", - отметила замминистра.

Предусмотрено также, что индивидуальные предприниматели получат возможность исчислять НДС "по отгрузке".

По словам Эллы Селицкой, межведомственная рабочая группа по комплексной корректировке Налогового кодекса обсуждала различные варианты возможной отмены ограничений на вычет "входного" НДС. Поскольку это неизбежно повлечет потери бюджета, рассматривались компенсационные меры, в частности, установление в качестве отчетного периода по НДС календарного квартала для всех плательщиков. При этом учитывалось мнение всех министерств, ведомств, местных органов власти.

"При рассмотрении предложенных вариантов было принято решение на сегодняшнем этапе сохранить как порядок осуществления налоговых вычетов, так и возможность плательщикам выбирать отчетный период (месяц или квартал)", - сообщила Элла Селицкая.-0-

МНС проведет широкую разъяснительную кампанию по новой редакции Налогового кодекса "Важнейшей задачей специалистов налоговых органов будет являться оперативное информирование плательщиков о новых положениях Налогового кодекса через все доступные каналы", - отметила Элла Селицкая.

В МНС рассказали о самых распространенных нарушениях при выставлении электронных счетов-фактур Часто плательщики не включают в налоговую базу обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по соответствующим ставкам.

Право местных Советов депутатов повышать ставки имущественных налогов планируется ограничить Кроме того, планируется отменить повышенное налогообложение неиспользуемого (неэффективно используемого) имущества и занятых таким имуществом земельных участков.

Введение "налога на Google" оправдало ожидания - МНС "Итоги первого квартала подтвердили прогнозы. Оценивая бюджетную эффективность нововведений, можно сказать, что достигнутые результаты превысили затраченные на это ресурсы", - отметила замминистра.

В Беларуси планируется увеличить критерии валовой выручки для упрощенной системы налогообложения Элла Селицкая подчеркнула, что в настоящее время упрощенную систему налогообложения применяет почти половина субъектов хозяйствования, что говорит о ее привлекательности.

Правила определения выручки в бухгалтерском и налоговом учете планируется унифицировать Элла Селицкая также прокомментировала предложение об отмене для целей налогового учета понятий "внереализационные доходы" и "внереализационные расходы", которое не раз рассматривалось на консультативном совете при МНС.

Следующий этап реформы налогового законодательства в Беларуси планируется не ранее 2021 года Завершается работа по комплексной корректировке Налогового кодекса. В частности, предусматривается снижение налоговой нагрузки, изменение механизма исчисления ряда налогов и упрощение их администрирования, продолжится сближение бухгалтерского и налогового учета.

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