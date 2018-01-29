29 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Ставки патентных пошлин снижены в среднем на 30%. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, передает корреспондент БЕЛТА.

"В свое время, пользуясь международной практикой, установили патентные пошлины в валюте. Был обвал валюты, в результате на пространстве ЕАЭС наши пошлины даже превысили российские. С 1 января этого года мы приводим все в соответствие, пошлины закреплены в белорусских рублях. В среднем цена пошлин сократится на 30%. Ученые и научные организации будут платить только 25% от цены пошлины", - сказал Александр Шумилин.

Он также отметил, что экспортный потенциал белорусских патентов высок. "Мы, белорусы, можем хорошо разрабатывать, но пока плохо умеем продавать то, что имеем с точки зрения интеллектуальной собственности. Важно решать вопросы коммерциализации и продвижения патентов, они расположены на нашей бирже интеллектуальной собственности. Важно, чтобы они присутствовали и на международной площадке, тогда будет больше шансов, что патент купят, заключат лицензионное соглашение", - подчеркнул председатель ГКНТ.-0-