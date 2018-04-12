Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в 2018 году не превысит установленного предела - Минстройархитектуры

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в 2018 году не превысит установленного предела. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Александр Кручанов, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2017 году средняя стоимость квадратного метра жилья с господдержкой составила Br784. "В нынешнем году планируется незначительный рост стоимости, который связан с ресурсной составляющей. С учетом динамики макроэкономических показателей установлен верхний предел - около Br900 за квадратный метр жилья. В прошлом году не дошли до этой цифры, и думаю, что в этом году ее не превысим и даже до нее не дойдем", - сказал первый замминистра.

Он подчеркнул, что необоснованного роста стоимости квадратного метра жилья не будет. "Будем действовать в пределах уровня цен на стройматериалы", - резюмировал Александр Кручанов.-0-