Стоящие перед строительной отраслью в 2018 году задачи будут выполнены - Черный

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоящие перед строительной отраслью в 2018 году задачи будут выполнены, заявил сегодня министр архитектуры и строительства Анатолий Черный в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
"Объемы в строительстве возрастают, финансирование возрастает - и отрасль должна показать плюс и на внутреннем рынке, и на внешнем - по экспорту", - подчеркнул министр.
По словам Анатолия Черного, у строительной отрасли уже есть серьезные наработки по экспорту своих услуг. "Мы сегодня имеем ряд предложений в Российской Федерации - в Республике Коми, Калужской области по строительству школ, детских садов. Это все будет реализовано, поэтому те задачи, которые стоят перед представителями отрасли в 2018 году и по результатам пятилетки, будут выполнены", - сказал он.-0-
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