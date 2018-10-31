Страховые взносы в Беларуси в январе-сентябре выросли на 16,1%

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию в январе-сентябре составили Br906,6 млн, темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 116,1%. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов, сообщает БЕЛТА.

По добровольным видам страхования за январь-сентябрь страховые взносы составили Br544 млн, что на Br93,3 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования составили Br362,6 млн, что на Br32,4 млн больше, чем в январе-сентябре 2017 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 60% (за январь-сентябрь 2017 года - 57,7%).

Выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по стране составили Br447,6 млн, что на Br54,4 млн больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов составил 49,4% (за январь-сентябрь 2017 года - 50,4%).-0-