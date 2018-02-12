Странам ЕАЭС необходимо выработать единую позицию по трансграничному регулированию криптовалют - министр ЕЭК

12 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Странам Евразийского экономического союза необходимо выработать единую позицию по вопросу трансграничного регулирования криптовалют. Такое мнение высказала член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Карине Минасян сегодня в Москве на международном семинаре "Блокчейн и криптовалюты: каналы влияния на макроэкономическую политику в евразийском регионе", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы понимаем, что с криптовалютами сейчас связано много споров, - сказала Карине Минасян. - Вы знаете, что вопрос о трансграничном регулировании криптовалют вынесен в качестве одной из главных тематик на форум "Большой двадцатки". Нам кажется, что страны ЕАЭС должны сформулировать единую консолидированную позицию по этим вопросам и выступать с ней на международной арене".

Кроме того, считает министр ЕЭК, государствам ЕАЭС необходимо консолидировано принимать участие в разработке стандартов использования технологий распределенных реестров. "Мы должны понимать, какие технологические решения закладываются в эти стандарты, чтобы потом не остаться только их пользователями", - отметила она.

Карине Минасян добавила, что на территории ЕАЭС уже есть собственные решения и технологические платформы, которые позволяют реализовывать технологии распределенных реестров.

Участники мероприятия обсудили сущность, преимущества и недостатки технологии блокчейн, опыт ее успешного применения и возможность использования в целях развития евразийской интеграции. Рассмотрены вопросы правового регулирования применения технологии блокчейн и использования криптовалют, национальные и международные практики, а также влияние блокчейна и криптовалют на традиционные принципы товарно-денежных отношений и макроэкономическую устойчивость. Семинар собрал на площадке ЕЭК представителей финансовых регуляторов стран ЕАЭС, банковского бизнеса, научного сообщества, экспертов.-0-