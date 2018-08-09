Страны ЕАЭС близки к окончательному согласованию техрегламента на бытовую технику

9 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза близки к окончательному согласованию технического регламента на бытовую технику, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В пресс-службе отметили, что в комиссию поступают запросы по одобренному Коллегией ЕЭК проекту технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств". Он разработан комиссией совместно со странами ЕАЭС для обеспечения потребителей общего рынка союза современной продукцией - компьютерами, холодильниками, телевизорами, стиральными машинами, пылесосами, кондиционерами и рядом других бытовых приборов с меньшим и более эффективным потреблением электроэнергии.

"Принятие технического регламента обеспечит беспрепятственное движение указанной продукции на рынке союза, что позволит существенно снизить издержки, прежде всего для производителей и поставщиков товаров, а также сократит количество некачественной продукции и оборудования с высоким уровнем потребления энергии, - пояснили в комиссии. - Требования техрегламента исходят из лучшей мировой практики в этой сфере и во многом идентичны заложенным в директивах и регламентах Европейского союза нормам. Технический регламент устанавливает для отдельных видов электроприборов показатели, отражающие эффективность их работы. Например, для стиральных машин - эффективность стирки и расход воды, для пылесосов - эффективность сбора пыли и вторичный выброс пыли, для электрических ламп - расчетный срок службы, стабильность светового потока, количество циклов переключения".

Документ одобрен на заседании Коллегии ЕЭК 17 июля текущего года после тщательного консультирования с бизнес-сообществом пяти стран, в том числе путем проведения процедуры публичного обсуждения, оценки регулирующего воздействия. "Комиссия заблаговременно (за 30 дней до обсуждения) информировала все страны союза о планируемом обсуждении так же, как и при принятии всех других решений ЕЭК. По состоянию на 17 июля оставалось одно разногласие, которое планируется обсудить на заседании Совета ЕЭК, - форма оценки соответствия продукции. Большинство стран ЕАЭС считает, что декларирование должно стать основной формой оценки соответствия (для 14 из 18 видов энергопотребляющих приборов), что вытекает, прежде всего, из интересов бизнеса, а не только из интересов органов по оценке соответствия, поскольку сертификация является более трудоемкой, сложной и затратной процедурой, чем декларирование", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным ЕЭК, в лучшей мировой практике применяют только декларирование соответствия всех видов энергопотребляющих устройств как форму оценки соответствия. "Утверждение технического регламента относится к полномочиям Совета ЕЭК, и технический регламент "О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств" планируется обсудить на его очередном заседании", - добавили в пресс-службе.-0-