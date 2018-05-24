Страны ЕАЭС обладают потенциалом для строительства 200 судов в среднесрочной перспективе

24 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Промышленный потенциал государств Евразийского экономического союза позволит построить более 200 судов в среднесрочной перспективе. Об этом заявил член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по промышленности и агропромышленному комплексу Сергей Сидорский в Санкт-Петербурге на круглом столе по вопросам судостроения и судоходства на евразийском континенте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Министр ЕЭК подчеркнул, что участие в международной торговле требует от стран ЕАЭС строительства новых инновационных речных и морских судов.

В ЕАЭС используются 107 тыс. км внутренних водных путей. В парке союза - более 24 тыс. речных и свыше 1,5 тыс. морских судов. Однако их износ составляет 80%. При этом судостроение отнесено в ЕАЭС к приоритетным отраслям в соответствии с основными направлениями промышленного сотрудничества.

По мнению Сергея Сидорского, развитие отрасли возможно как с использованием собственных технологий, так и за счет развития импортозамещения. "Судостроение объединяет кооперационные решения в смежных отраслях - металлургии, радиоэлектронике, двигателестроении и станкостроении, - отметил он. - В союзе уже налажена работа по локализации комплектующих и компонентной базы для отрасли".

Для развития судостроительной отрасли союза государства - члены ЕАЭС при координирующей роли ЕЭК планируют выполнить ряд важных мероприятий: создать благоприятные условия для обновления флота внутреннего водного транспорта, привлечь инвестиции при участии Евразийского банка развития, совершенствовать порядок прохода судов по внутренним водным путям, выработать единые стандарты подготовки кадров и создать современные центры компетенций.-0-