Страны ЕАЭС подпишут соглашение о безопасности продукции, не подпадающей под техрегламенты

16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня на заседании в Москве одобрил проект соглашения о порядке обращения в Евразийском экономическом союзе продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами союза, и правилах обеспечения безопасности такой продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Соглашение, вобравшее в себя лучшие международные, европейские и национальные практики, устанавливает два различных механизма обеспечения безопасности: один - для продукции, которая подпадает под обязательную сферу и в отношении которой еще не введены единые технические регламенты, второй - для продукции, не входящий в единый перечень", - подчеркнули в ЕЭК.

Согласно проекту, государства - члены ЕАЭС устанавливают в своем законодательстве ответственность за выпуск в обращение опасной продукции, а в случае выявления фактов ее обращения размещают информацию о ней в общих информационных ресурсах интегрированной информационной системы союза.

"Проект соглашения перед подписанием будет направлен в государства - члены ЕАЭС на внутригосударственные процедуры, которые будут проходить в течение шести месяцев", - добавили в ЕЭК.-0-