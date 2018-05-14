Страны ЕАЭС пока не могут договориться об устранении около 60 препятствий и барьеров

14 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза пока не могут договориться об устранении около 60 препятствий и барьеров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам прошедшего сегодня в Сочи заседания Высшего Евразийского экономического совета.

"Как отметил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, сейчас существует порядка 60 препятствий и барьеров, в отношении которых страны не могут прийти к согласию. Однако принципиально важно наличие политической воли для решения этих проблем", - заявили в пресс-службе.

В ЕЭК добавили, что по 66 препятствиям в ЕАЭС есть понимание, что их надо преодолевать. За прошлый год ЕЭК удалось снять 13 барьеров. В этом году комиссия будет работать над устранением порядка десяти барьеров.

"Президенты все время подчеркивают необходимость углубления нашего интеграционного объединения путем снятия всех этих барьеров, изъятий и ограничений, чтобы национальные правительства отказались бы от национального эгоизма по защите своих производителей и чтобы были равные конкурентные условия для всех участников рынка. И эти вопросы будут в центре внимания нашей комиссии", - сказал Тигран Саркисян по итогам заседания.-0-