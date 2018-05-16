Страны СНГ намерены внести изменения в соглашение об использовании сотовой связи

16 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны СНГ намерены внести изменения в соглашение о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи от 17 января 1997 года. Проект соответствующего протокола рассмотрен сегодня в Москве на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Участники заседания обсудили также план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве стран СНГ в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования, деятельность Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ и Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах. Рассмотрены предложения по реализации конвенции о приграничном сотрудничестве стран СНГ.

"Члены комиссии были ознакомлены с состоянием конкуренции на рынках производства нерудных строительных материалов в странах СНГ и информацией о перечислении государствами - участниками СНГ долевых взносов в единый бюджет органов СНГ в 2018 году", - добавили в пресс-службе.

В работе Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ принял участие посол Беларуси в России Игорь Петришенко.-0-