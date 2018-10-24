Стратегию совершенствования национальной системы квалификаций обсудили в правительстве

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегия совершенствования национальной системы квалификаций Беларуси была рассмотрена на заседании Президиума Совета Министров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Задача по совершенствованию этой системы предусмотрена программой социально-экономического развития на 2016-2020 годы. Премьер-министр Сергей Румас отметил, что в 2014 году Министерство труда и социальной защиты реализовывало инновационный проект по практическому апробированию новых элементов национальной системы квалификаций. Применение этих элементов предусмотрено в разработанной стратегии по ее совершенствованию.

Глава правительства констатировал, что действующая национальная система квалификаций была сформирована в советские времена. В Беларуси, в отличие от стран-партнеров по ЕАЭС, сохранено обязательное применение ее элементов для всех нанимателей, независимо от формы собственности. Обеспечение сфер экономики грамотными и квалифицированными кадрами - одно из важнейших условий качественного развития страны. В условиях значительно возросшей в последнее десятилетие мобильности трудовых ресурсов и увеличения спроса на квалифицированный персонал этот вопрос приобрел особую актуальность.

Сергей Румас также подчеркнул, что действующая система себя не исчерпала. "Но она длительное время не претерпевала существенных изменений, а в международной практике применяются несколько иные подходы к построению системы квалификаций. В том числе учитываются не только знания, подтвержденные дипломом, но и результаты неформального обучения работника, что повышает его заинтересованность в самообразовании", - сказал премьер-министр.-0-