Строительная отрасль Беларуси оживает - Кручанов

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительная отрасль Беларуси оживает, заявил сегодня журналистам первый заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Александр Кручанов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минувший год был непростым для строителей, пришлось работать в условиях сокращения инвестиций, спада производства, уменьшения объемов работ. Но строительная отрасль оживает, поднимается. Ранее из-за падения объемов работ отмечался отток кадров, однако сегодня мы ощущаем, что необходимо возвращать этих рабочих, квалифицированных специалистов. В основе их работы должны быть новые технологии", - сказал Александр Кручанов.

Развитие строительной отрасли, по его словам, отражают экономические показатели: темп роста экспорта строительных, инженерных и архитектурных услуг в январе-феврале текущего года составил 127,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, объема строительно-монтажных работ в январе-марте - 103%. Промышленные предприятия строительной индустрии в 2017 году значительно нарастили экспорт основных стройматериалов. Расширена география экспорта проектных и строительных услуг. Белорусских специалистов знают в России, Туркменистане, Венесуэле, Азербайджане и других странах.

Александр Кручанов напомнил, что объемы строительства жилья с господдержкой в 2018 году будут удвоены по сравнению с 2017 годом, общий ввод жилья составит 4 млн кв.м. "Эти задачи реальны для выполнения. Мы выходим на нормальную работу, и в следующем году эти цифры будут увеличиваться. Большой толчок для строительства жилья дал указ №240, который позволил привлечь средства коммерческих банков", - отметил он.

Первый замминистра сообщил, что в этом году будет продолжена работа по переходу на новые технологии проектирования - BIM-моделирование.-0-