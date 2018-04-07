Строительство моторного завода "МАЗ-Вейчай" началось в парке "Великий камень"

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индустриальном парке "Великий камень" началось строительство моторного завода "МАЗ-Вейчай". Такая информация размещена на сайте ОАО "МАЗ", сообщает БЕЛТА.

Совместное предприятие МАЗ и китайской корпорации Weichai должно начать производство двигателей до конца 2018 года. Первый камень на месте строительства завода был заложен в сентябре 2017 года. Около полугода ушло на подготовительные работы: разработку проектной документации, проведение экспертизы и согласование технических вопросов. Строители подготовили площадку для возведения объектов завода. По случаю начала строительства завода на стройплощадке прошла торжественная церемония, в которой принял участие вице-президент корпорации Weichai Сью Хонг.

На заводе планируется выпускать дизельные двигатели для грузовиков, автобусов и спецмашин. Проектная мощность - до 20 тыс. моторов в год. Предприятие обеспечит потребности не только белорусского автопрома, но и сможет поставлять около 30% продукции на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья. Как отметил генеральный директор ОАО "МАЗ" Дмитрий Катеринич, данный проект получил одобрение и поддержку у председателя КНР Си Цзиньпина. "МАЗ работает по кооперации с несколькими поставщиками моторов. Иметь собственные двигатели - стратегическая задача для нас", - добавил он.

Дмитрий Катеринич

Совместное предприятие "МАЗ-Вейчай", которое будет расположено на территории 3,5 га, станет резидентом индустриального парка и тем самым получит предусмотренные льготы и преференции. Владельцем завода выступит ООО "МАЗ-Вейчай". Уставный фонд китайская корпорация и МАЗ сформируют в форме прямых инвестиций, доля МАЗ составит 30%. Генподрядчиком строительства завода выступает компания CAMC Engineering.

Возможность совместного строительства моторного завода впервые обсуждалась в 2016 году во время визита главы государства в Китай. Тогда был подписан меморандум о сотрудничестве, предполагающий организацию производства дизельных двигателей в Беларуси.-0-