Строительство "симметричных" жилых кварталов в Беларуси и Санкт-Петербурге переходит в практическую плоскость - Кобяков

28 марта, Санкт-Петербург /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Строительство "симметричных" жилых кварталов в Беларуси и Санкт-Петербурге переходит в практическую плоскость. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня в Санкт-Петербурге на 10-м заседании белорусско-петербургского Совета делового сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важное направление сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга - строительная сфера", - сказал Андрей Кобяков. В частности, стороны приступили к реализации совместного проекта - строительству Белорусского квартала в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургского квартала в Минске. Уже разработана концепция постройки, следующим шагом станет конкурс на проектирование многоквартирных жилых домов. Кварталы будут иметь неповторимый колорит и индивидуальность и, по задумке, должны стать объектами популяризации культурных ценностей Беларуси и Санкт-Петербурга.

"Еще одно важное направление - дорожное строительство", - подчеркнул премьер-министр. По его словам, у белорусских организаций имеется реальный интерес к совместной реализации проектов развития дорожной инфраструктуры Санкт-Петербурга. "Мы рассчитываем на участие в строительстве автомагистрали Санкт-Петербург-Минск, объездной дороги и второго транспортного кольца вокруг города Павловска", - сказал Андрей Кобяков.

Товарооборот Беларуси и Санкт-Петербурга в 2017 году составил $1 млрд 672,3 млн и по сравнению с 2016 годом увеличился на 19,7%. Экспорт сложился на уровне $967,4 млн и увеличился на 18,6%, импорт - $704,9 млн (рост на 21,2%). Сальдо положительное - $262,5 млн. Основу экспорта в 2017 году составили поставки говядины свежей или охлажденной, сыров и творога, сливочного масла, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, молока и сливок сгущенных, несгущенных и сухих, грузовых автомобилей, сахара. Основу импорта составили поставки легковых автомобилей, двигателей и генераторов электрических, специфических товаров, насосов жидкостных, арматуры для трубопроводов, металлоконструкций из черных металлов.

В январе 2018 года товарооборот Беларуси и Санкт-Петербурга был $125,9 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 24,7%. При этом экспорт - $79,1 млн (больше на 21,3%), импорт - $46,8 млн (вырос на 30,9%). Сальдо положительное - $32,3 млн.-0-