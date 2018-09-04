Стройотрасль Беларуси должна максимально расширить спектр работ и услуг - Кухарев

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительная отрасль Беларуси должна максимально расширить спектр работ и услуг. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев сегодня на выставке "Будпрагрэс-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

"Перед строительной отраслью ставится задача максимально расширять спектр работ и услуг, уделять много внимания внедрению новых технологий, использованию новых строительных материалов, которые не только повышают эффективность в строительстве, но и снижают его стоимость", - сказал Владимир Кухарев.

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